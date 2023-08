Dois homens morrem após carro sair da pista e cair de ribanceira na BR-415, no sul da Bahia

Dois homens morreram em um acidente na segunda-feira (31), na BR-415, trecho entre Itapé e Itabuna, no Sul da Bahia. O carro em que José Pedro Pereira Messias, 65 anos, e José Ivaldo Cabral da Silva, 70, estavam caiu em uma ribanceira.



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) diz que o carro seguia de Brasília para Itacaré quando saiu da pista, capotou e caiu na ribanceira. Não há detalhes sobre o que causou o acidente.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas constatou as duas mortes no local.