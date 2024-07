TRAGÉDIA

Dois homens morrem em acidente na BR-525, no oeste do estado

Dois homens morreram e um outro ficou ferido após o carro em que estavam sair da pista e capotar na BR-525, entre Riachão das Neves e Barreiras, no oeste do estado. Segundo informações da TV Oeste, afiliada da Rede Bahia, as vítimas foram identificadas como Thiago Vinicius Gonçalves Alves Costa e Mateus Spanemberg Mayer.