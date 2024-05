SEGURANÇA

Dois homens são presos com drogas e arma em Feira de Santana

Um deles estava com mandado de prisão por roubo e homicídio

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Feira de Santana, nesta sexta-feira (3). Segundo a Polícia Civil, eles estavam com 60 porções de cocaína, 40 ‘trouxinhas’ de maconha, um revólver calibre 38 e 33 munições. Os homens não tiveram os nomes divulgados. Um deles já estava sendo procurado por roubo e homicídio.

Eles foram encaminhados para o Complexo Policial do Sobradinho, onde aguardam por audiência de custódia. A polícia informou que recebeu uma denúncia de que um homem que estava com mandado de prisão em aberto, por roubo e homicídio, estava comercializando drogas no bairro de Gabriela. Os investigadores identificaram d monitoraram os suspeitos, até a prisão nesta sexta.