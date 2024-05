Dois imóveis são interditados após desabamento em Lauro de Freitas

As equipes da Defesa Civil de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, interditaram dois imóveis vizinhos ao prédio que desabou na Rua Edson Gomes da Silva, no bairro de Castelão, nesta terça-feira (21). Nove famílias deixaram as casas às pressas - sete estão com familiares e duas foram abrigadas em uma igreja. Haverá novas vistorias, incluindo um imóvel que estava fechado e ainda não foi vistoriado.