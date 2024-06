SERRA PRETA

Motociclista morre em acidente com caminhão na Bahia

Um motociclista morreu em um acidente no Km 448 da BA-120. A batida aconteceu na tarde de domingo (16), nas imediações do município de Serra Preta. Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi acionada para averiguar uma informação referente à colisão frontal entre um caminhão e uma moto.

Ao chegarem no local, os policiais constataram o fato, sendo que o condutor da moto morreu no local. A PM informou ainda que as circunstâncias do acidente serão apuradas pelo órgão competente.