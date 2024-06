CRIME

Oficial do Exército morto a facadas pela mulher em Amaralina será sepultado no Rio de Janeiro

Jonatas Emanuel Restanis, de 46 anos, foi morto durante briga com a companheira

Da Redação

Publicado em 17 de junho de 2024 às 10:46

Crime aconteceu em Amaralina Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

Jonatas Emanuel Restanis, oficial do Exército morto a facadas pela mulher no último sábado (15), será sepultado em Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. O corpo dele foi liberado no início da manhã desta segunda-feira (17) rumo a cidade carioca, de acordo com a assessoria do Instituto Médico Legal (IML). A esposa de Jonatas, principal suspeita pelo crime, foi presa em flagrante no Edifício Marselha, onde o casal morava e o oficial foi encontrado já sem vida.

Como publicado anteriormente pela reportagem, o crime aconteceu no apartamento 303 do prédio que está localizado na Rua Visconde de Itaborahy. Moradores disseram que não escutaram nenhum barulho estranho, mas ficaram sabendo do ocorrido após a própria mulher enviar uma mensagem em um grupo de WhatsApp do condomínio. "Ela pedia socorro, dizendo: 'cometi uma tragédia'. Fomos até lá, ela abriu a porta e foi aí que acionamos a polícia", contou o síndico do prédio.

O caso teria ocorrido no quarto do casal após uma briga por ciúmes, de acordo com moradores. Em nota, a PM informou ainda que "os militares isolaram o local e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização da perícia". "As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil", encerrou a nota.