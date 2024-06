SALVADOR

Homem é encontrado morto no Largo do Campo Grande

A 3ª Delegacia de Homicídios vai investigar as circunstâncias, autoria e motivação do crime

Um homem não identificado foi morto a tiros, na madrugada do último domingo (16), no Largo do Campo Grande. De acordo com a Polícia Militar, agente do 18º BPM foram acionados para averiguar informação. Ao chegarem no local, os militares constataram o fato.