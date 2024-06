OPERAÇÃO

Dois homens são baleados pela polícia após serem flagrados com drogas em São Caetano

Dois homens foram baleados durante uma ação policial no bairro de São Caetano, na noite desse domingo (16). Segundo informações da Polícia Militar, foram apreendidas pistoras e drogas com eles.

Com eles, segundo a polícia, foram apreendidos uma pistola apresentando numeração suprimida e carregador com cinco munições .40, uma pistola 9mm com carregador; 12 munições 9mm, um coldre de pistola, 46 recipientes com maconha, 186 porções de cocaína, três invólucros com droga sintética, R$ 861,90 em espécie um smartphone e um aparelho de choque.