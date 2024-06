JUNHO VIOLENTA

SSP arrecada roupas e itens de higiene para idosos; saiba onde doar

Para arrecadar fraldas geriátricas, perfumes, sabonetes, creme dental, escova bucal, entre outros itens de higiene e vestimenta, a Superintendência de Prevenção à Violência (Sprev) está com pontos de coleta nos prédios da Secretaria da Segurança Pública (SSP). A ação faz parte da programação da Campanha Junho Violeta, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que foi no último dia 15.

As urnas de coleta estão disponíveis na sede da Sprev, no Centro de Operações e Inteligência (COI) e no prédio administrativo da SSP. As doações serão encaminhadas ao Abrigo São Gabriel para Idosos de Deus, localizado no bairro de Boa Viagem, em Salvador, e podem ser realizadas até o dia 28 deste mês.