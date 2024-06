DOIS ÓBITOS

Vítima de acidente de carro, prefeito de Remanso passa por cirurgia

O prefeito da cidade de Remanso, Marcos Palmeira, será submetido a cirurgia no tornozelo direito e no braço esquerdo devido ao acidente de carro sofrido no último domingo (16) . Segundo informações da prefeitura de Remanso, o gestor está bem e consciente.

A cirurgia será realizada nesta segunda-feira (17) no hospital Unimed da cidade de Petrolina, em Pernambuco, onde Marcos está internado. A prefeitura informou ainda que os outros ocupantes do veículos que se feriram na batida sofreram apenas pequenos traumas e passam bem.

O motorista do veículo que levava Marcos Palmeira, Michel Mendes, morreu. Além dele, o condutor do outro carro envolvido na batida também veio a óbito. O acidente aconteceu no Km 414 da BR-235, altura do município de Casa Nova, no norte da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre uma Ford Ranger e um Fiat Argo.