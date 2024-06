AGRESSÃO

Mulher que caiu de prédio em Salvador é transferida para Maceió

Vítima conta que estava grávida e perdeu o bebê por conta das agressões; tratamento segue em outro estado

Da Redação

Publicado em 17 de junho de 2024 às 11:30

Hilda Francine Almeida apresentou diversas lesões Crédito: Reprodução

A alagoana Hilda Francine Almeida, de 29 anos, que caiu do quinto andar de um prédio de luxo na Paralela, em Salvador, foi transferida para um hospital em Maceió (AL) na tarde de domingo (16). Ela estava grávida e perdeu o bebê após a queda. Agora o processo de abortamento já foi concluído, mas as outras fraturas causadas pelo acidente ainda precisam ser tratadas. As informações foram confirmadas pelos advogados da vítima.

Hilda ainda sofreu fraturas na coluna, na bacia e na perna esquerda, além de ter todos os dedos do pé esquerdo quebrados. Não há previsão de quando ela receberá alta e o nome da unidade em que ela está não será divulgado por questão de segurança.

Em Salvador, ela ficou internada no Hospital Geral do Estado (HGE), onde fez a curetagem - procedimento médico recomendado para remover qualquer tipo de tecido do útero após um abortamento espontâneo - e depois foi liberada para viajar. A transferência foi solicitada pela advogada Cibele Soares - que representa Hilda - para a Secretária da Mulher de Alagoas. O governo proporcionou a transferência de avião e acomodou a alagoana no hospital.

Segundo o advogado Fernando Soares Jr. - que também representa a vítima - o inquérito policial está as vésperas de ser concluído na Delegacia da Mulher (Deam). Procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na semana passada e as investigações acerca das circunstâncias dos crimes estão em curso, com a coleta de depoimentos e demais diligências investigativas.

Relembre o caso

Hilda Francine Almeida, 29 anos, mulher que caiu do quinto andar de um prédio de luxo na Paralela no último domingo (9), conta que se jogou para não morrer, após ser agredida diversas vezes por Igor Costa Campos, 39. Ele foi preso em flagrante e teve prisão mantida em audiência de custódia na última terça-feira (11).

Em conversa com a reportagem, mesmo muito machucada, ela detalhou os momentos que antecederam a sua queda, afirmou que Igor a agrediu por horas e que decidiu pular por ser sua única chance de sobreviver.

De acordo com ela, as agressões começaram ainda na madrugada do domingo, quando tentava dormir. Hilda caiu do prédio por volta das 14h30. Ela conta que, por conta das horas em que apanhou, chegou a ficar "anestesiada", sem se dar conta do tempo que correu entre os primeiros socos e o momento em que ela conseguiu se trancar no quarto e, depois, pular a janela para fugir de Igor.

Ela conta ainda que, na hora, nem mensurou que estava no 5º andar do prédio e não pensou na altura, apenas em salvar a própria vida. Isso porque, segundo Hilda, Igor repetia a todo momento que a mataria no apartamento e que ela não sairia viva do local. Durante as agressões, a mulher, que é natural de Maceió-AL e estava com ele há pouco mais de um mês, tentou deixar o imóvel em vários momentos, mas ele impediu em todas.