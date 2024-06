CRIME

Suspeito de bater em mulher que caiu de prédio na Paralela 'ria enquanto praticava as agressões', aponta audiência

Juiz decidiu manter prisão em audiência de custódia após ouvir relatos de ameaça à vitima

Wendel de Novais

Publicado em 11 de junho de 2024 às 14:54

Igor Costa Campos teve prisão mantida Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Na audiência de custódia que manteve a prisão de Igor Costa Campos, 39 anos, foi revelado que o suspeito ‘ria enquanto praticava as agressões’ contra a vítima. Ele é suspeito de agredir a mulher que caiu de um prédio localizado em um condomínio na Avenida Paralela, no último domingo (9). Na saída da Vara de Audiência de Custódia, nesta terça-feira (11), Igor não se manifestou. A reportagem, no entanto, teve acesso à transcrição do depoimento da mulher, que chegou a ser internada após despencar do quinto andar e estava grávida.

No depoimento, a vítima contou que, no dia do crime, os dois saíram para Lauro de Freitas e, ao retornarem, Igor começou a questioná-la sobre uma suposta traição. Mesmo ouvindo as negativas dela, o suspeito teria iniciado agressões com murros, chutes e até golpes na testa, enquanto a xingava e ria da situação.

“Igor começou a questioná-la, dizendo que ela havia ficado com algum conhecido dele; que ela negava e então ele a agredia; que ele ria enquanto praticava as agressões; que ele a agrediu com murros no rosto; que ele batia a testa dele na testa da vítima; que ele lhe deu chutes e a jogou no chão; que ele puxou tanto os cabelos da declarante que a cabeça dela está ardida”, aponta a transcrição do depoimento.

A vítima afirmou aos policiais também que gritava por ajuda, mas ninguém no prédio a ouviu e os dois estavam sozinhos no apartamento. Igor e a vítima, inclusive, teriam se conhecido há um mês. No fim de maio, ela o comunicou de que estaria grávida e que ele, por sua vez, afirmou que queria fazer o exame de DNA para atestar a paternidade. Mesmo com a gravidez, de acordo com o depoimento, o suspeito agrediu verbalmente a vítima, a xingando de ‘puta’, ‘nojenta’, ‘falsa’ e ‘vagabunda'. Confira o relato na íntegra:

Transcrição do depoimento da vítima Crédito: Reprodução

O relato ainda detalha os momentos que antecederam a queda da mulher. De acordo com ela, depois de apanhar e pedir que Igor parasse, ela conseguiu se trancar dentro do quarto. Igor teria tentado entrar no cômodo, gritando com ela, que se assustou e se jogou da janela. “A declarante viu o rosto de Igor pela porta e pensou que ele tivesse conseguido abrir; que, então, num ato de desespero, para não apanhar mais dele, se jogou da janela do apartamento”, completa a transcrição do depoimento.

Igor, mesmo depois da queda, continuou transtornado e seguiu gritando com a mulher. Segundo ela, ele fazia ameaças e dizia saber onde ela mora. Isso, além dos indícios de materialidade e autoria do crime, motivou a juíza da Central de Flagrantes a converter a prisão do suspeito em preventiva. No julgamento da jurista, Igor oferece risco à integridade da vítima.

“Dessa forma, o perigo no estado de liberdade do flagranteado está revelado na necessidade, visando, sobretudo, resguardar a ordem pública, de modo a evitar a reiteração de condutas delitivas por parte deste, posto que a forma como o delito foi praticado evidencia um grau elevado de periculosidade quanto ao Autuado”, escreve a juíza.