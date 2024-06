Justiça decreta prisão preventiva de suspeito de agressão de mulher na Paralela

Um homem suspeito de agredir a companheira em um prédio na Avenida Paralela teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Igor Costa Campos foi preso por lesão corporal dolosa e passou por audiência de custódia nesta terça-feira (11). O crime ocorreu na noite de domingo (9). A vítima, que estaria grávida , caiu do quinto andar do prédio enquanto fugia das agressões.

O advogado de Igor, Carlos Magnavita, nega que seu cliente tenha agredido a companheira. Segundo ele, Igor tentou evitar que a vítima se jogasse do quinto andar. "Ela, antes disso, teve uma discussão com ele e se trancou no quarto. A todo momento, ele ficou buscando evitar as agressões por parte dela, mas não praticou nenhuma das condutas que foram informadas no procedimento da autoridade policial e no depoimento da vítima", disse o advogado.