Mulher que caiu do 5º andar de prédio na Paralela estaria grávida

A mulher de 27 anos que caiu do 5º andar de um prédio de luxo na Avenida Paralela nesse domingo (9) estaria grávida e teria sido agredida após a revelação, segundo a TV Bahia.

Um morador, que preferiu não se identificar, disse que, quando a mulher caiu, alguns vizinhos estavam próximos ao local e se assustaram ao escutar o barulho, mas foram até a vítima para prestar os primeiros socorros e acionar as autoridades. O suspeito reside no prédio e a vítima estava morando com ele, mas diversas brigas ocorreram entre o casal nos dias anteriores à agressão.