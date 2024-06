Mulher cai do 5º andar de prédio em condomínio da Paralela após ser agredida

Uma mulher de 27 anos caiu do quinto andar de um apartamento dentro de um condomínio na Avenida Paralela, em Salvador, depois de ser agredida por um homem, na tarde do domingo (9). O suspeito, que não foi identificado, tem 39 anos e foi preso em flagrante por policiais militares.

Segundo a Polícia Civil, as primeiras informações são de que a mulher mesma se jogou pela janela do quinto andar durante as agressões. Ela está internada em uma unidade de saúde, mas não há detalhes sobre as condições da vítima.