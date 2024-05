ACIDENTE

'Quando fecho os olhos vejo o prédio caindo', diz morador desabrigado

Ele tentava entrar em casa quando o imóvel desabou

Gil Santos

Publicado em 22 de maio de 2024 às 15:50

Valdir Paixão escapou por pouco Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O motorista Valdir Paixão, 51 anos, escapou por pouco da morte ao tentar entrar em casa para resgatar móveis, na noite desta terça-feira (21). O prédio onde ele morava, na Rua Edson Gomes da Silva, no bairro de Castelão, em Lauro de Freitas, desabou e obrigou nove famílias a sair de casa às pressas. Valdir e oito familiares estão abrigados em uma igreja enquanto aguardam pelo aluguel social.

"Conseguimos tirar a televisão, o botijão de gás e o carrinho do bebê. Voltei para tentar pegar a geladeira e o tanquinho, mas não deu tempo. Quando coloquei o pé na escada para entrar, o prédio desabou. Ainda não consegui dormir direito, porque quando fecho o olho vejo o prédio caindo. Fiquei cochilando e acordando", contou, na manhã desta quarta-feira (22).

No dia do acidente, ele trabalhou durante a manhã, mas escolheu ficar em casa à tarde porque estava preocupado com as consequências da chuva. O temporal permaneceu intenso e o motorista usou uma telha para tentar desviar a água que descia pelo barraco onde fica o prédio. Não funcionou. Valdir contou que percebeu quando parte do reboco que protegia os pilares da casa cederam, deixando os ferros à mostra e viu quando as bananeiras também tombaram.

"Foi tudo rápido. Comecei a gritar alertando os vizinhos e tiramos o que foi possível, mas não deu para pegar quase nada. O pastor acolheu a gente na igreja, o pessoal ajudou doando as coisas, como colchão, mas eu ainda não consegui dormir direito", relatou o motorista.

A Igreja Batista Jardim Castelão fica na Rua José Rodrigues Santiago, cerca de 300 metros distante do local do acidente, e está recebendo doações para as duas famílias abrigadas no local, como roupas, alimentos e produtos de higiene.

Em nota, a prefeitura de Lauro de Freitas lamentou o ocorrido e afirmou que equipes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop) estavam no local atendendo a solicitação, antes de ocorrer o desabamento. Não houve vítimas. Técnicos da Defesa Civil isolaram a encosta com lona e interditaram duas casas vizinhas, com a solicitação de evacuação imediata dos moradores.

"A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (Semdesc) também foi deslocada para o local para prestar toda a assistência às vítimas. Já a Secretaria de Saúde enviou uma ambulância para avaliação clínica", diz a nota.

Nove famílias precisaram deixar as casas de forma preventiva. Novas vistorias serão realizadas. A Prefeitura disse também que o serviço de colocação de lonas é gratuito e a população pode entrar em contato pelos telefones: 199 (24h) | 71 3288-8628 WhatsApp (8h às 17h) | 71 3369-6699 (8h às 14h).