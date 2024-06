CRIME

Homem é morto a facadas por ex da namorada no sul da Bahia

Um jovem de 24 anos foi morto a facadas pelo ex da atual namorada em Ipiaú, no sul baiano, na madrugada desta segunda-feira (17). Segundo a Polícia Civil, o relacionamento era recente. A vítima foi identificada como Matheus Pereira dos Santos.

Policiais militares da 55ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para averiguar a denúncia de um homem agredido por golpe de arma branca na Rua Luís Penha, no bairro Euclides Neto, em Ipiaú. Ao chegarem no local, os PMs constataram o fato. A vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito atestado no local pelo Samu.