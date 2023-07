Dois morrem durante confronto com a polícia, diz PM

Dois homens morreram após um confronto com a polícia na noite da segunda-feira (24), no bairro de Pumba, no município de Cruz das Almas.



Conforme o comandante da unidade, major Alexandre Messias, quando os policiais passavam pela rua C, avistaram uma dupla em uma motocicleta, que atirou contra os militares na tentativa de fuga.



O condutor perdeu o controle e colidiu em um muro. A dupla foi encontrada, levada para atendimento médico e acabaram morrendo.