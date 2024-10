LICITAÇÃO

Dois novos ferries vão atuar na travessia Salvador-Itaparica

As embarcações entrarão em operação no primeiro semestre de 2025. Aviso de licitação para aquisição das embarcações será publicado neste sábado (26) no Diário Oficial do Estado

O Sistema Ferry-Boat receberá, em breve, mais duas novas embarcações para fazer o transporte de passageiros e de veículos entre os municípios de Salvador e Itaparica. O aviso de licitação para aquisição dos novos ferries será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (26).

A abertura das propostas das empresas interessadas está prevista para o dia 26 de novembro deste ano. Com a conclusão do processo licitatório, as embarcações deverão começar a operar no início do primeiro semestre de 2025.