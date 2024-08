VIOLÊNCIA

Dois passageiros são baleados e suspeito morre em assalto a ônibus no Lobato

Dois passageiros foram baleados e um suspeito foi morto durante um assalto a ônibus, no bairro do Lobato. O crime aconteceu na noite de terça-feira (13).

Segundo informações da Polícia Civil, dois homens entraram no coletivo, anunciaram o assalto e saquearam alguns passageiros. Policiais militares que estavam na região perceberam a movimentação estranha e houve uma troca de tiros quando os suspeitos iam descer do ônibus. A porta de saída do veículo foi atingida por um dos disparos. No corredor do ônibus, ficaram as manchas de sangue.