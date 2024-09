CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL

Dois postos do SAC ampliam horários para novo RG em Salvador

Os postos SAC Barra e Shopping da Bahia vão ampliar o horário de atendimento, exclusivamente, para o serviço da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A partir de segunda-feira (30), as duas unidades passam a atender de 7h30 às 21h, de segunda a sexta-feira; e de 8h às 16h, aos sábados, somente para a CIN, durante três meses.

Atualmente, cada unidade oferece 144 vagas por dia para agendamento durante a semana e 54 aos sábados. Com a ampliação, esses números crescem para 225 e 126, respectivamente, o que representa um aumento de 56% na capacidade de atendimento semanal e 133% aos sábados.

Na soma dos dois postos, a ampliação resulta em, aproximadamente, 3.816 agendamentos mensais. “O intuito é atender àqueles cidadãos que não estavam conseguindo encontrar disponibilidade no sistema”, ressalta a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios.

Novo RG

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de estado civil (original). Caso a certidão original esteja plastificada é preciso levar também uma cópia.

A CIN permite ainda a inclusão de outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados.