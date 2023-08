Dois suspeitos de assalto são mortos pela PM em Feira de Santana

Dois homens morreram na tarde de quinta-feira (10), em Feira de Santana, após uma troca de tiros com a Polícia Militar. Os suspeitos estavam em um carro branco que tinha sido roubado no bairro Gabriela horas antes.



Segundo a PM, militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Leste foram acionados pelo Cicom para averiguar a denúncia. Ao tentar abordar o veículo, os suspeitos atiraram contra as viaturas e os policiais revidaram.