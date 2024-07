CRIME

Dois suspeitos de roubar carro em Itabela, no Sul da Bahia, são presos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite desta quarta-feira (17), dois suspeitos de roubar um carro em Itabela, no Sul da Bahia. A prisão ocorreu no Km 720 da BR-101, na cidade de Eunápolis.

Os policiais realizavam fiscalização de combate ao crime em frente ao posto da PRF na rodovia quando receberam uma denúncia de um carro roubado. Após obterem as informações, os agentes avistaram um Fiat Uno com as mesmas características e ordenaram a parada do veículo. No entanto, o motorista não respeitou o comando e uma perseguição começou. Após alguns quilômetros, os suspeitos abandonaram o automóvel para fugir a pé, mas foram detidos pelos policiais.