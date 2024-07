BAHIA

Dois suspeitos morrem em confronto com a PM em Jequié

Dois suspeitos de envolvimento com o crime morreram em confronto com a Polícia Militar, na noite de quinta-feira (18), na cidade de Jequié. Segundo informações da PM, agentes realizavam uma operação de intensificação na localidade conhecida como Zibrune, no bairro Mandacaru, quando criminosos atiraram contra os policiais.

Houve troca de tiros e as equipes da PM cercaram o local. Durante as buscas na região, os policiais encontraram dois suspeitos feridos, uma pistola, uma espingarda, duas armas longas e um revólver. Além das cinco armas de fogo, os militares encontraram no local 431 munições (calibres 12, 380, 38 e 40), maconha e cocaína, uma balança, um colete balístico, roupas camufladas, um carro e duas motocicletas com restrição de roubo.