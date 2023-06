Dois suspeitos são mortos em troca de tiros com a PM no IAPI

Dois homens foram mortos durante uma troca de tiros, na tarde desta quarta-feira (14) na localidade da Rocinha, no bairro IAPI, em Salvador. Houve pânico e correria entre os moradores, pois no campo de futebol do bairro era realizado um treino de futebol com crianças e adolescentes.



Segundo os moradores, policiais em duas viaturas saíram da comunidade da Divinéia e entraram na Rocinha atirando. Muitas pessoas correram para dentro do campo, onde um dos suspeitos foi atingido. Os dois baleados foram socorridas para o Hospital Ernesto Simões, mas não resistiram aos ferimentos.