SUSPEITA DE MAUS-TRATOS

Dona de abrigo clandestino para idosas na Liberdade é presa

A dona do abrigo clandestino fechado por suspeita de maus-tratos no bairro da Liberdade , em Salvador, foi presa em flagrante e passa por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (26).

Maria das Graças dos Santos Souza foi detida na quarta-feira (25) por crimes previstos no Estatuto do Idoso. Ela é a responsável pela gestão do "Lar de Idosas Filhas de Dulce", onde idosas foram encontradas sofrendo de desidratação, desnutrição e vulnerabilidade. Maria pode responder criminalmente por maus-tratos às idosas, caso haja comprovação por parte do Ministério Público da Bahia (MP-BA).