ALIMENTAÇÃO

Com queda de 5%, Salvador tem quinto menor valor do país na cesta básica

Ficou mais barato comprar o básico da alimentação em Salvador no mês de julho. A capital baiana registrou uma queda de 5,46% no valor da cesta básica. Em julho, o valor de R$ 579,75 foi o quinto menor do país. O dado é fruto de pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em comparação com os valores do mês anterior.