ECONOMIA

Preço da cesta básica reduz em Salvador, aponta Dieese

Essa é a segunda queda consecutiva, após quatro meses de altas seguidas

Da Redação

Publicado em 4 de julho de 2024 às 11:36

Imagem representativa Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em junho deste ano o custo da cesta básica na cidade de Salvador foi o quinto menor entre as 17 cidades avaliadas, chegando a R$ 613,22, com queda de 1,58% em relação a maio.

Essa é a segunda queda consecutiva, após quatro meses de altas seguidas. Na comparação com junho de 2023, o valor da cesta subiu 2,92%. Nos seis primeiros meses do ano a alta acumulada é de 9,35%.

Ainda segundo o Dieese, o trabalhador de Salvador, remunerado pelo salário mínimo de R$ 1.412,00, precisou trabalhar 95 horas e 32 minutos para adquirir a cesta básica, tempo menor do que em maio, quando necessitou de 97 horas e 05 minutos. Em junho de 2023, quando o salário mínimo era R$ 1.320,00, foram necessárias 99 horas e 19 minutos.

Preço do feijão

O preço do feijão recuou em 15 capitais, entre maio e junho. Para o tipo preto, coletado nas capitais do Sul, em Vitória e no Rio de Janeiro, as variações ficaram entre 6,87%, em Florianópolis, e 3,46%, em Porto Alegre. A única variação positiva foi registrada em Curitiba (0,12%). Em 12 meses, houve elevação de preço em quase todas as cidades, exceto em Porto Alegre (-3,58%). A maior alta acumulada foi observada em Curitiba (6,76%).