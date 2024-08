BRIGA COM FACA

Dono de academia tem loja roubada na Pituba e entra em luta corporal com ladrão

O dono de uma academia de crossfit no bairro da Pituba, em Salvador, entrou em luta corporal com um homem que arrombou e invadiu o estabelecimento na madrugada de quarta-feira (14). Segundo Tiago Groba, o local já havia sido roubado um dia antes e, às 4h da manhã, ele viu pelas câmeras de segurança que outro homem estava dentro da academia e foi atrás.

Após a ocorrência, o empresário procurou atendimento no Hospital Geral do Estado (HGE), em Brotas, onde levou seis pontos na barriga. Policiais militares da 13ª Companhia Independente (CIPM) também foram acionados com a denúncia de arrombamento e realizaram buscas no local, mas ninguém foi preso.