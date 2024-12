CRIME

Dono de bar é morto a tiros em Guanambi

Homem em motocicleta foi o responsável pelos disparos

Um homem, dono de um bar na cidade de Guanambi, no sudoeste do estado, foi morto a tiros na quinta-feira (26). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na Avenida Petrônio Portela, no bairro Alvorada, para onde policiais do 17º Batalhão foram acionados.