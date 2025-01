FLAGRANTE

Dono de empresas suspeitas de ligação com o PCC é preso na Bahia

Suspeito saía da praia quando foi abordado por agentes do Gaeco

O empresário Vagner Borges Dias foi preso em flagrante nesta segunda-feira (27) em Barra do Jacuípe, no litoral norte baiano, por uso de documento falso. Ele é dono de empresas suspeitas de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e que tinham contratos com Prefeituras e Câmaras de todo o país, incluindo cidades como Sorocaba e Itatiba (SP).>