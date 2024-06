ACIDENTE

Dono de fábrica de fogos é socorrido após explosão no interior da Bahia

O dono de uma fábrica de fogos foi socorrido para uma unidade hospitalar com queimaduras no corpo após uma explosão no estabelecimento, na zona rural de Filadélfia, no centro norte baiano. O acidente aconteceu no domingo (16). A identidade da vítima não foi divulgada.