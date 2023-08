DPT identifica três dos sete corpos carbonizados em chacina de Mata de São João

Chacina aconteceu em Mata de São João. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Departamento de Polícia Técnica (DPT-Ba) identificou três dos sete corpos carbonizados na chacina que terminou com nove pessoas mortas e uma ferida no município de Mata de São João, na última segunda-feira (28). As identidades das vítimas foram divulgada nesta terça-feira (29).



De acordo com as informações passadas pelo DPT-Ba, as vítimas identificadas são duas mulheres e uma adolescente: Clissia Costa Magalhães, de 35 anos; Sara Miranda Magalhães, de 56 anos; e Carla Souza dos Santos, de 17 anos.

Clissia e Sara foram identificadas pela análise das impressões digitais. A identidade de Carla foi revelada pela análise da arcada dentária. As vítimas são da mesma família. O DPT não informou se algum familiar foi procurá-las.

Até a noite do dia do crime, apenas um familiar se dirigiu ao DPT, em Camaçari, em busca de informações, segundo a TV Bahia. Quatro dos sete corpos carbonizados ainda estão em processo de identificação. O prazo para que isso aconteça não foi informado pelo DPT. As identidades das duas vítimas de arma de fogo não foram divulgadas.

Um deles pode ser de um homem identificado como Preá. Segundo a Polícia Civil (PC-Ba), ele tinha envolvimento com tráfico de drogas e era o alvo principal. Ainda segundo a guarnição, apesar do envolvimento criminoso, as investigações apontam que a chacina foi motivada por ciúmes.

Relembre alguns detalhes

Sete pessoas foram encontradas mortas carbonizadas e uma ferida com queimaduras na localidade de Núcleo Colonial JK, em Mata de São João, na manhã da última segunda-feira (28), além de duas mulheres mortas a tiros em uma casa ao lado. Ao todo, foram nove mortos e um ferido.

A criança foi encontrada viva com 50% do corpo queimado e encaminhada para o hospital com ferimentos graves. A identidade dela está sendo preservada por ser menor de 18 anos. As duas mulheres baleadas foram atingidas na frente de casa quando saíram para ver o que acontecia no local.

A principio, a PC trabalhava na linha de investigação de que o homem apontado como pivô do crime, identificado como Preá, faria parte da facção Tropa e que o ataque a ele teria sido comandado por homens do grupo criminoso Bonde do Maluco (BDM). Nesta terça-feira (29), no entanto, os indícios apontaram para outra motivação.