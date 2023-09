Drags e maquiagem: oficina formativa excede expectativas

Rainha Loulou ministra oficina no Centro Técnico do Teatro Castro Alves. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO

Setembro está sendo o terceiro mês da série de oficinas formativas e gratuitas em celebração dos 35 anos de fundação do Centro Técnico do Teatro Castro Alves (CT/TCA). Durante a tarde de hoje (05/09) foi ministrada pela Rainha Loulou, a turma de “Como montar a sua drag” ofertada para 30 alunos. As quatro horas da oficina contaram com histórias da vivência da drag queen, além de dicas e ensinamentos sobre perucas, figurinos e maquiagem.



Com metade das vagas preenchidas, Rainha Loulou começou a oficina com uma conversa entre as alunas e alunos presentes, trazendo um pouco sobre sua experiência que conta com mais de 22 anos abrilhantando a cena LGBTQIAP+ de Salvador em diversos palcos, projetos, e produções audiovisuais. Vivida por Luiz Santana, Rainha Loulou trouxe suas expertises como figurinista, aderecista, maquiador e ator para as participantes da oficina.

“Como eu sempre falo, até falei na oficina, o drag queen não é uma fantasia, não é uma montação apenas para você fazer e ir para uma festa e tal. Acho que a drag queen é uma vivência, não importa que você vá fazer isso apenas por um dia como uma experiência, mas é uma vivência. Então o que é preciso? Ter vontade, ousadia e coragem para enfrentar tudo que você pode ter que lidar enquanto você está como drag”, diz Loulou. Por possuir mais de 10 anos ministrando oficinas, ela conta: “Como são apenas quatro horas de oficina, não dá para abarcar todo o conteúdo que envolve uma montação. Eu procuro desmistificar e explicar o que é esse trabalho de fato, experimentando e falando sobre figurino, aí eu vou trazendo os meus para mostrar como foi feito, como usar, como se veste uma drag, como que criei a minha identidade visual e a mesma coisa com as perucas, com os saltos e com a maquiagem”

Dividida em prática e teórica, Loulou mostrou seu carisma ao passar seus ensinamentos com dicas essenciais da arte drag queen e da maquiagem, que mostrou seu repertório como maquiador para falar tanto de maquiagem artística, quanto social e de performance.

A jornada imersiva no universo da arte drag queen proporcionou uma experiência inicial e envolvente. “É um curso bem introdutório que apresenta a parte de maquiagem, figurino e uma passagem sobre a arte drag sem aprofundar muito. Foi um local de rememorar conceitos e entender detalhes de coisas que eu estava com alguma dificuldade, como posicionar os cílios, onde começar o iluminador”, conta Beni que já se montava como drag, mas que buscou a oficina nas redes sociais para relembrar a arte.

Diferente de Leila, que mesmo já tendo ido a shows, nunca havia se montado e passou pela experiência como modelo da Rainha Loulou durante a prática. “Achei muito interessante porque as informações foram importantes para mostrar o quanto essa arte pode ser inclusiva, principalmente pra mulheres. Que é um preconceito que existe. Então é interessante que essa divulgação seja feita porque é uma arte que pode ser para todos e todas, eu adorei”, diz Leila.

Até dezembro serão ofertadas mais oficinas gratuitas no CT/TCA que sempre dedicado à pesquisa, formação, qualificação, criação, produção, sistematização e difusão de informações sobre engenharia do espetáculo, estará atendendo uma demanda de muitas pessoas dentro do próprio Centro Técnico.

A segunda oficina do mês ocorrerá no dia 21 (quinta-feira) e se chama “Processo criativo em cenografia”, com Zuarte Jr., cenógrafo, figurinista e artista plástico, porém já está com as vagas preenchidas. “Disponibilizamos 15 vagas e logo depois que a gente abriu, meia hora, a gente já estava com todas as vagas esgotadas. Então eu imagino que assim como essa de como montar sua drag, né? Vai ser um sucesso.”, conta a coordenadora do CT/TCA, Eliane Gomes.