SALVADOR

'Drive-thru das frutas': tombamento de caminhão faz a festa de soteropolitanos em Pirajá

Veículo com carregamento de frutas tombou com carregamento na manhã desta quinta-feira (26)

Wendel de Novais

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 09:00

Caminhão que tombou carregava frutas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Entre 5h e 8h desta quinta-feira (26), na BR-324, na altura da Estação Pirajá, uma pergunta foi repetida a exaustão. "Tem saco aí?", questionavam as pessoas que catavam as frutas do caminhão que tombou com uma carga estimada em R$ 60 mil. O acidente foi registrado às 4h40, de acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Vinte minutos depois, o local estava repleto de pessoas interessadas na mercadoria que ficou espalhada pelo chão da via.

Com a liberação de um representante da cooperativa que é dona do caminhão, a corrida começou. Manga, acerola e uvas eram colocados em sacos e mais sacos. Entre quem catava, havia motivações diferentes. A maioria, entretanto, queria revender as frutas. "Estou saindo com um balde cheio e mais dois sacos. Tem uva, manga, acerola e o que tiver. Coloca aí na matéria que hoje em Pirajá é promoção, chega para comprar", brincou um dos catadores, que preferiu não se identificar ao conversar com a reportagem.

Quem pegava as frutas não queria ser fotografado ou dar o nome, mas não tinha vergonha de contar o motivo para penar debaixo do sol reunindo sacos de frutas. "Lá em casa a gente só gosta de tomar suco da fruta. Esse negócio de polpa ou suco de saquinho não rola. Aqui vai me economizar bem umas duas semanas de feira com as frutas que eu consegui catar. Tem muitas em bom estado. Quando eu vi na TV, corri para cá", conta uma outra catadora, que também mora na região de Pirajá.

Além de quem parou lá a pé para garantir uma quantidade de frutas, alguns dos soteropolitanos que passaram pelo local também se deram bem. Enquanto as pessoas catavam, motoristas de carros e até de ônibus passavam pedindo por uma fruta, promovendo um verdadeiro drive-thru. "Tem que aproveitar, não é? Peguei esse engarrafamento todo e tem que ganhar alguma coisa", falou um cobrador de ônibus com uma manga na mão.

Moradores foram autorizados a recolher frutas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO