Caminhão de frutas tomba na BR-324 e causa engarrafamento em Salvador

Veículo tombou por volta das 4h desta quinta-feira (26)

Wendel de Novais

Publicado em 26 de setembro de 2024 às 07:12

Caminhão que tombou carregava frutas Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Um caminhão com um carregamento de frutas tombou na BR-324, próximo ao Viaduto de Pirajá, às 4h40 desta quinta-feira (26). Com o acidente, além do veículo, as frutas que estavam sendo transportadas ficaram no meio via, o que interrompeu parcialmente o trânsito no local, causando engarrafamento até a região de Águas Claras. A informação inicial é que o caminhão saiu de Juazeiro e tinha Salvador como destino final.

Entre as frutas que foram espalhadas pela BR-324, estão laranjas, mangas, uvas e outras comuns nos mercados e hortifrutis da cidade. No local, um responsável pela empresa que fazia o transporte das frutas liberou que cidadãos pegassem parte do material tombado. Por conta do acidente, a via já registra cerca de duas horas e meia de engarrafamento, dificultando a chegada ao centro da cidade.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam na ocorrência, mas a via não tem ainda uma previsão de liberação. Responsável pela empresa que faz o transporte da carga, que seria levada para a Feira de São Joaquim, Geni Carlos, afirma que uma das caixas da parte de trás do caminhão quebrou e provocou uma sucessão de problemas no caminhão, além do tombamento do veículo na BR-324.

"Uma caixa acabou quebrando e isso causou outros problemas que acabaram fazendo com que o esse acidente ocorresse. Inclusive, o peso da carga acabou contribuindo para que o caminhão virasse e tivéssemos esse acidente", relata ele. Sobre o caminhoneiro que dirigia o veículo, Geni afirmou que passa bem, mas foi encaminhado para atendimento médico por apresentar uma dor no peito.

O acidente interrompe duas das três faixas da BR-324.