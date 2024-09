SALVADOR

Acidente grave com caminhão deixa um morto e dois feridos em Pau Lima

Caminhão que carregava carnes saiu da pista e caiu em córrego

Da Redação

Publicado em 20 de setembro de 2024 às 08:56

Vítimas ficaram presas nas ferragens do caminhão Crédito: Ana Albuquerque / CORREO

Um acidente grave com um caminhão deixou uma pessoa morta e dois feridos no início da manhã desta sexta-feira (20), na Avenida Jaime Figura, que liga o bairro de Pau da Lima à Avenida Gal Costa. O caminhão transportava um carregamento de carne quando o condutor perdeu o controle, saiu da pista e o veículo despencou em um córrego.

De acordo com informações de agentes da Transalvador que atenderam a ocorrência, o acidente foi registrado antes das 6h, quando o carro descia a via. A vítima fatal foi identificada como Romário Chavier, de 43 anos, que trabalhava como ajudante na empresa que realizava o transporte da carga. O motorista e a terceira pessoa que estava no veículo foram conduzidos para o hospital com ferimentos, mas sem estado grave.

Um agente que atendeu a ocorrência deu detalhes do acidente na via. "Na realidade, o caminhão desceu e, provavelmente, não conseguiu frear. Por conta disso, saiu da pista, capotou e bateu dentro do córrego com a parte do lado direito do veículo. E era nessa parte que estava o ajudante, que sofreu todo o impacto do acidente", fala.

Os outros dois feridos foram socorridos por moradores da região que os retiraram das ferragens. Equipes da Polícia Civil realizam perícia no local antes de fazer a retirada do corpo de Romário. O trânsito na via é afetado nos dois sentidos por conta acidente.