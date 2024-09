TOMBOU

Acidente com ônibus deixa duas vítimas com fratura exposta perto da Praia do Forte

Passageiros são trabalhadores de resort

Da Redação

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 08:12

Acidente com ônibus deixa duas vítimas Crédito: Reprodução / Redes sociais

Um acidente envolvendo uma van e um micro-ônibus que transportava funcionários de um resort deixou duas pessoas feridas na BA-900, entre as localidades de Praia do Forte e Porto de Sauipe, na Linha Verde. As informações são da TV Bahia.

A ocorrência teria acontecido após a van invadir a pista na contramão e o mico-ônibus tentar desviar do veículo. Ao realizar a manobra, o coletivo tombou. O acidente foi na tarde de terça-feira (17), por volta das 16h, e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Camaçari e Hospital Geral do Estado (HGE).