Joelma sofre acidente e precisará usar cadeira de rodas em show

Cantora foi levada para a emergência do Memorial Star

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 17:34

A cantora Joelma Crédito: divulgação

Joelma sofreu um acidente durante um show em Bilbao, na Espanha, e precisará fazer shows usando uma cadeira de rodas nos próximos dias.

A cantora torceu o tornozelo direito e precisou cancelar os compromissos com programas de televisão. Para manter a agenda em Santarém, no Pará, ela optou por entrar no palco no próximo sábado (21) usando cadeira de rodas.

De acordo com o boletim médico, a paraense teve uma lesão no ligamento e tendão no tornozelo direito e vai precisar de fisioterapia.

Confira, na íntegra, o boletim médico de Joelma: