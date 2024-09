EM SALVADOR

Rihanna põe caminhão virtual nas ruas do Pelourinho para anunciar chegada de Fenty Skin no Brasil

Salvador é a nova vitrine do Brasil. Ao menos, para as divas pop. Depois da passagem metéorica de Beyoncé pela capital baiana para promover o álbum e o filme “Renaissance”, é a vez de Rihanna dar as caras por aqui –ao menos, virtualmente. Na noite desta terça-feira (17), o perfil de sua marca de skincare, a Fenty Skin publicou um vídeo em que um caminhão virtual, lotado de produtos, se move pela Rua das Portas do Carmo, uma das vias principais do Pelourinho.