EM LIBERDADE

Goleiro Bruno é flagrado trabalhando como entregador de móveis em loja no Rio

O ex-jogador, que está em liberdade condicional desde 2023, trabalha como entregador de móveis em uma loja na cidade de Rio das Ostras, no litoral do Rio de Janeiro.

Bruno trabalha numa loja que tem filiais em Cabo Frio e Macaé e também no Rio de Janeiro.

O vídeo foi publicado no perfil Rio das Ostras 24h, no Instagram, que divulga notícias e flagras da cidade.

O ex-goleiro posta com frequência, em suas redes sociais, divulgação dos produtos da loja.

Bruno tenta se reaproximar de seu filho com Eliza, Bruninho Samudio. A tentativa de contato ocorreu quando Bruninho assinou contrato para integrar a base do Botafogo, momento em que o pai do jovem o seguiu nas redes sociais.