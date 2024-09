DESEJOS SEXUAIS

Após 'cortar' língua no meio, Andressa Urach sonha em gravar pornô com cadeirantes e homens com nanismo

Ex-Fazenda comentou sobre fantasias sexuais nas redes sociais

Da Redação

Publicado em 18 de setembro de 2024 às 08:48

Andressa Urach Crédito: Redes sociais

A modelo Andressa Urach nunca escondeu sobre suas preferências em relação às fantasias sexuais. Ela, que já foi garota de programa, virou evangélica e agora criadora de conteúdo adulto na internet, conversou com os seguidores sobre seus planos.

Após abrir uma caixinha de perguntas na rede social, Andressa foi questionada qual o sonho mais recente em relações sexuais. Segundo a modelo, sua vontade é gravar com um cadeirante e dois homens com nanismo.

Apesar de já ter feito menage, grupal, lésbico, homens dotados e outras relações sexuais diferentes, ela diz que ainda não conseguiu fazer sexo com cadeirante.

Língua bifurcada

Andressa Urach resolveu 'cortar' a língua no meio, fazendo uma bifurcação, após retomar para a vida sexual.

“Sabe por que eu fiz a língua? Para enfrentar os religiosos. Eu falei que ia aumentar o meu trabalho (sic), vai ser bom, vai ser ótimo, porque fica a curiosidade. A cobra é o Satanás, a serpente. ‘Como uma mulher com uma língua bifurcada vai falar de Jesus? Toda tatuada, que blasfêmia”, disse em entrevista ao jornalista Felipeh Campos.