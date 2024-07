IMAGENS FORTES

Andressa Urach choca a web ao aparecer com língua partida ao meio

"Pode parecer estranho para o público, mas sempre tive esse desejo, um aumento no prazer durante as atividades íntimas”, disse.

A musa das plataformas adultas acredita que o procedimento também vai melhorar suas performances no Privacy e OnlyFans. “Tenho me dedicado bastante na produção dos conteúdos e decidi apostar nessa transformação para trazer essa ideia inovadora para os meus seguidores”, declarou.

Andressa também mostrou no Instagram como está sua recuperação, um dia após a cirurgia. "O pós dói bastante e não posso falar... Está inchado, salivando muito, estou com dificuldade de engolir. Ontem não consegui comer, mas hoje já consegui me alimentar com sopa batida no liquidificador", finalizou.