Droga encontrada em laboratório na Praia de Ipitanga está avaliada em R$ 1 milhão

Cerca de 300 kg de drogas (entre maconha e um pó similar à cocaína) foram apreendidos.

As drogas apreendidas em um laboratório na Praia de Ipitanga, em Salvador, e em um apartamento de em condomínio de luxo no centro de Lauro de Freitas estão avaliadas em R$ 1 milhão. É o que estima o coordenador de operações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), da Polícia Civil, Adriano Lobo. O material foi apreendido durante ação da PC na última terça-feira (21).

Ao todo, aproximadamente 300 kg de drogas foram apreendidas, entre pacotes de maconha e tambores com porções de um pó branco semelhante à cocaína. Também foram encontrados réplicas de fuzil e pistola durante as diligências. Diretor do Departamento de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil, Thomas Galdino, foi o delegado responsável pela investigação que resultou na desarticulação do laboratório e na prisão de dois suspeitos.

“Estamos apurando a relação deste laboratório, dos materiais apreendidos, bem como dos dois presos com o grupo criminoso responsável pelo material apreendido há um mês. Um dos localizados hoje havia escapado desta ação anterior”, disse o delegado.

Um dos presos na desarticulação do laboratório de drogas na Praia de Ipitanga é investigado por envolvimento na manutenção de um outro laboratório de entorpecentes em Salvador, que foi desarticulado no mês passado, no Hotel Astron, na Avenida Tancredo Neves. Este suspeito não foi preso na ação de outubro porque não estava no endereço quando os agentes da Polícia Civil realizaram a operação.

Cerca de uma tonelada de drogas foi apreendida pela polícia em ações simultâneas em Salvador e em Jauá, Camaçari, no mês passado. Foram encontradas porções de maconha, haxixe, pó branco e pasta base semelhantes à cocaína e drogas sintéticas embaladas para entrega. Os criminosos que atuavam nesses endereços utilizavam o serviço de empresas de entregas nacionais para enviar o material ilícito para todo o Brasil.

Nos últimos 30 dias, a Polícia Civil apreendeu cerca de 2,5 toneladas de drogas, desarticulou dois laboratórios e três depósitos. De acordo com o diretor do DEIC, o material deve ser vendido em forma de atacado, visto a quantidade de entorpecentes. Todas as apreensões possuem relação com a dupla presa na terça-feira (21).