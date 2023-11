Laboratório de drogas na Praia de Ipitanga é desarticulado pela Polícia Civil; duas pessoas são presas

A Polícia Civil desarticulou um laboratório de drogas, montado dentro de uma casa de veraneio, nesta terça-feira (21), na Praia de Ipitanga, em Salvador. Duas pessoas foram presas e são investigadas por envolvimento com o tráfico de drogas e roubo de veículos. No local, foi apreendido pacotes contendo maconha, tambores com porções de um pó branco semelhante a cocaína, cerca de mil munições dos calibres de fuzil 556, ponto 40, 9mm e 380, além da quantia de R$ 3 mil em dinheiro, duas balanças de precisão, maquinário e insumos para a produção e refino dos entorpecentes.

Na sequência da investigação, os policiais encontraram no apartamento de um condomínio de luxo, no centro de Lauro de Freitas, dezenas de tabletes de maconha, além de réplicas de fuzil e pistola.

Durante as diligências, uma dupla foi presa com um veículo com suspeita de restrição de roubo, após monitoramento das equipes do DEIC. Os dois são investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e roubo de veículos. O carro apreendido tinha sinais identificadores adulterados e suspeita de restrição de roubo.