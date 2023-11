Preso em laboratório de drogas de Ipitanga escapou de prisão em operação no hotel de luxo

Operação desarticulou laboratório. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um dos presos na desarticulação de um laboratório de drogas na Praia de Ipitanga é investigado por envolvimento na manutenção de um outro laboratório de entorpecentes em Salvador, que foi desarticulado no mês passado, no Hotel Astron, na Avenida Tancredo Neves. Este suspeito não foi preso na ação de outubro porque não estava no endereço quando os agentes da Polícia Civil realizaram a operação.



Na última terça-feira (21), o suspeito foi localizado enquanto dirigia um veículo com suspeita de restrição de roubo, após monitoramento das equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

Na operação da última terça-feira (21), equipes do Deic apreenderam mais de 300 quilos de droga (pacontes contendo maconha e tambores com porçõesde de um pó branco semelhante a cocaína), cerca de mil munições de fuzil e de outros calibres, uma quantia de R$ 3 mil em dinheiro, duas balanças de precisão, maquinário e insumos para produção de refino de entorpecentes.

Além do material encontrado na casa de veraneio, os agentes apreenderam dezenas de tabletes de maconha e réplicas de fuzil e pista em um apartamento de um condomínio de luxo no centro de Lauro de Freitas. A ação resultou na prisão de dois suspeitos, que são investigados por tráfico de drogas e roubo de veículos, além da apreensão de um carro que tinha sinais identificadores adulterados, com suspeita de restrição de roubo.

A ação na Praia de Ipitanga e no centro de Lauro de Freitas pode ser relação com a desarticulação de um laboratório em um quarto do Hotel Astron. No entanto, o diretor do Deic, o delegado Thomas Galdino, afirma que as investigações continuam, para que a relação seja comprovada de fato. "As investigações continuam no intuito de esclarecer essa relação, mas há um indicativo que seja o mesmo grupo criminoso", diz.