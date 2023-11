Laboratório desarticulado na Praia de Ipitanga pode ter relação com o do hotel de luxo

Duas pessoas foram presas em uma ação que desarticulou um laboratório de entorpecentes em uma casa de veraneio localizada na Praia de Ipitanga, em Salvador. A operação, que aconteceu na última terça-feira (21), é continuidade da ação que desarticulou um laboratório de entorpecentes no Hotel Astron, na Avenida Tancredo Neves, no dia 19 de outubro. A Polícia Civil investiga se os dois laboratórios possuem, de fato, uma relação.



Agentes do Departamento Especialiazado de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil, chegaram até o local após localizarem um homem suspeito de envolvimento no caso do Hotel Astron. Ele não havia sido preso na primeira ação do mês passado porque não estava presente no momento em que a polícia chegou ao local.