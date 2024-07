VITÓRIA DA CONQUISTA

Drogas e máquina hidráulica são encontradas em casa alugada por traficantes na Bahia

Duas mulheres foram detidas pela Polícia Civil, após ser apreendidos drogas e uma prensa hidráulica usada para comprimir tabletes de cocaína, crack e maconha em uma casa em Vitória da Conquistas, no sudoeste do estado. O material foi localizado nesta quarta-feira (17).

Policiais civis da 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), com apoio da 78ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) efetuaram o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no bairro Bateias, naquele município. As investigações da Polícia Civil apontam que o imóvel era utilizado por traficantes na localidade.