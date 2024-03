DOBRADINHA

Duas apostas de Salvador acertam quadra da Quina; veja prêmio

Nenhuma outra aposta da Bahia acertou as dezenas

Dois soteropolitanos fizeram a sorte e acertaram quatro dezenas da Quina sorteada na terça-feira (19). As apostas foram feitas na Loteria Prime Ltda, na Av. Tancredo Neves, e na Loteria União dos Militares, no bairro de Fazenda Coutos, e receberão R$ 13 mil. Nenhum outro apostador acertou a 'quadra' na Bahia. O prêmio principal também acumulou.

No Brasil, a quadra teve 26 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 13.055,12. Já 2.279 apostas tiveram três acertos, ganhando R$ 141,84. O próximo sorteio será nesta quarta-feira (20), com prêmio de R$ 8,8 milhões.