MÃE E FILHOTE

Duas baleias ficam presas em rede de pesca na Baía de Todos-os-Santos

Segundo os pesquisadores, o filhote foi concebido na Bahia, o que é um evento raro

Da Redação

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 12:42

Baleias no Porto de Salvador Crédito: Divulgação / Guarda Portuária

Duas baleias foram flagradas no Porto de Salvador, na Baía de Todos-os-Santos, na manhã desta sexta-feira (9). Segundo a Polícia Federal, houve acionamento do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom), para ajudar no que seria o resgate de um filhote de baleia que estaria enroscada numa rede de pesca.

Ao chegar ao local, juntamente com pesquisadores do Instituto Baleia Jubarte, a equipe viu que não se tratava de apenas uma, mas de duas baleias da espécie Franca (mãe e filhote). A presença da espécie é incomum para essa região do litoral baiano.